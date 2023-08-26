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Арсенал - Фулхэм 2:2: обзор матча и результат игры 26.08.2023

"Канониры" впервые допустили осечку.
Сегодня, 18:58
Арсенал - Фулхэм / Getty Images
Арсенал - Фулхэм / Getty Images

В субботу, 26 августа, в рамках третьего тура АПЛ Арсенал принимал Фулхэм. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Уже на первой минуте гости ошарашили "канониров" быстрым забитым мячом. Андреас Перейра вывел свою команду вперед.

Во втором тайме Арсенал всего в течение четырех минут смог перевернуть ход матча. Сначала Букайо Сака реализовал пенальти, а после Эдди Нкетиа забил свой мяч.

Хозяева уже стали ликовать победе, однако Жоау Палинья на 87-й минуте сравнял счет, принеси ничью Фулхэму.

Отметим, украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поле на 56-й минуте. За выделенное ему время он не отличился результативными действиями.

Статистика матча Арсенал - Фулхэм третьего тура АПЛ

Арсенал - Фулхэм 2:2
Голы: Сака, 70 пенальти, Нкетиа, 73 - Перейра, 1, Пальинья, 87

Ожидаемые голы (xG): 2.22 - 0.39
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 5 - 4
Атаки: 145 - 48

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Кивер, Эдегор (Жоржиньо, 84), Райс, Хавертц (Фабиу Виейра, 56), Парти (Зинченко, 56), Сака, Троссард (Нкетиа, 46), Мартинелли.

Фулхэм: Лено, Тете, Диоп, Басси, Робинсон, Адарабиойо, Перейра (Кэрни, 63), Лукич (Рид, 70), Пальинья, Уилсон (Траоре, 71), Декордова-Рид, Хименес.

Предупреждения: Хименес (19), Басси (50), Лукич (66), Родак (74), Артета (80).

Удаление: Басси (83).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал фулхэм АПЛ

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