Жирона с Довбиком и Цыганковым одолела на выезде Севилью

Команда с украинскими футболистами не проигрывает три матча кряду.

В воскресенье, 26 августа, в рамках третьего тура Ла Лиги Севилья принимала Жирону. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Команды в первом тайме уже смогли обменяться забитыми мячами. Отличились полузащитники Янгель Эррера и Неманья Гудель.

Во второй половине встречи уже гости смогли выйти вперед благодаря усилиям Алейша Гарсии. Испанец отличился на 56-й минуте.

Отметим, украинские футболисты Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик провели на поле не все 90 минут, но за выделенное им время отличиться результативными действиями не смогли.

Статистика матча Севилья - Жирона третьего тура Ла Лига

Севилья - Жирона 1:2

Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Гарсия, 56

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 0.50

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 21 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 11 - 18

Атаки: 123 - 81

Севилья: Дмитрович, Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90), Ракитич, Окампос (Рафа Мир, 75), Оливер Торрес (Ламела, 71), Сусо, Соу, Эн-Несири.

Жирона: Гассанига, Мартинес (Ян Коуто, 78), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера (Хуанпе, 46), Мартин, Цыганков (Фернандес, 79), Стуани (Довбик, 63), Савио (Торре, 90).

Предупреждения: Мартинес (37), Окампос (58), Салас (74).

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