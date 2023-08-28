iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал избавится от очередного игрока линии обороны

Холдинг покинет команду в ближайшие дни.
Сегодня, 12:52
Роб Холдинг / Getty Images
Роб Холдинг / Getty Images

Защитник Арсенала Роб Холдинг сменит клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский футболист покинет команду до конца трансферного окна. На 27-летнего центрбека претендуют испанские клубы.

Читай также: Реал Сосьедад объявил об аренде конкурента Зинченко

Напомним, Холдинг находится в рядах "канониров" с 2016 года. За это время игрок провел 180 матчей, отличившись восьмью голами и двумя ассистами.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал роб холдинг

Статьи по теме

Арета - о матче с Фулхэмом: Арсенал заслуживал победы, но это футбол Арета - о матче с Фулхэмом: Арсенал заслуживал победы, но это футбол
Арсенал с Зинченко на последних минутах упустил победу над Фулхэмом Арсенал с Зинченко на последних минутах упустил победу над Фулхэмом
Вингер Арсенала может перебраться в Саудовскую Аравию Вингер Арсенала может перебраться в Саудовскую Аравию
Арсенал с Зинченко добыл тяжелую победу над Кристал Пэлас Арсенал с Зинченко добыл тяжелую победу над Кристал Пэлас
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко - лучший из Украины, Крутых потерял более 40 позиций
просмотров

Последние новости

Лига конференций13:40
Бешикташ - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Европа13:30
Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру во Франции
Лига конференций13:25
Днепр-1 - Спартак Трнава: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Теннис13:10
Рейтинг ATP: Сачко - лучший из Украины, Крутых потерял более 40 позиций
Киберспорт13:08
Украина сыграет с Австралией на чемпионате мира по CS:GO
Европа12:52
Арсенал избавится от очередного игрока линии обороны
Украина12:40
УПЛ: Оболонь сыграет с Кривбассом
Теннис12:30
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
Европа12:21
Бавария нашла замену своему защитнику в Милане
Бокс12:05
Александр Усик: когда и с кем следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK