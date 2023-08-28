Арсенал избавится от очередного игрока линии обороны

Защитник Арсенала Роб Холдинг сменит клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский футболист покинет команду до конца трансферного окна. На 27-летнего центрбека претендуют испанские клубы.

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Напомним, Холдинг находится в рядах "канониров" с 2016 года. За это время игрок провел 180 матчей, отличившись восьмью голами и двумя ассистами.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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