Барселона сегодня объявит о трансфере защитника Манчестер Сити

Правый защитник Манчестер Сити Жоау Канселу станет игроком Барселоны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны достигли соглашения о переходе фулбека сборной Португалии. Каталонцы уже сегодня объявят о трансфере игрока.

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"Сине-гранатовые" арендуют на год Канселу с опцией выкупа. Футболист прибудет в ближайшие часы в Барселону для прохождения медосмотра.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

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