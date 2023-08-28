Барселона сегодня объявит о трансфере защитника Манчестер Сити
Канселу пополнит ряды "сине-гранатовых".
Правый защитник Манчестер Сити Жоау Канселу станет игроком Барселоны. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Стороны достигли соглашения о переходе фулбека сборной Португалии. Каталонцы уже сегодня объявят о трансфере игрока.
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"Сине-гранатовые" арендуют на год Канселу с опцией выкупа. Футболист прибудет в ближайшие часы в Барселону для прохождения медосмотра.
В минувшем сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.
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