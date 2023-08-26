Севилья попытается подписать защитника Барселоны

Лангле может вернуться в бывший клуб.

Центральный защитник Барселоны Клеман Лангле попал в сферу интересов Севильи. Об этом сообщает издание Marca.

Футболист сборной Франции не сможет перебраться в бывшую команду на полноценной основе. Стороны пока изучают аренду на год.

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Для оформления трансфера обоим клубам стоит обсудить зарплату игрока или убедить Лангле снизить ее для осуществления перехода как можно скорее.

Напомним, прошлый сезон Клеман провал в аренде в Тоттенхэме, после чего "шпоры" отказались выкупать центрбека.

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