Защитник Барселоны отказывается покидать клуб
Алонсо определился со своим будущим.
Левый защитник Барселоны Маркос Алонсо пока не намерен уходить из клуба. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
32-летний испанец верит в проект и успех каталонского клуба, поэтому смена команды не будет входить в планы футболиста.
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"Сине-гранатовым" придется избавиться от игрока, если они не смогут зарегистрировать его контракт до конца трансферного окна.
В минувшем сезоне Алонсо провел за Барселону 37 матчей во всех турнирах, забив три гола и не отдав ни одной результативной передачи.
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