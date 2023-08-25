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Защитник Барселоны отказывается покидать клуб

Алонсо определился со своим будущим.
Сегодня, 19:51
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images

Левый защитник Барселоны Маркос Алонсо пока не намерен уходить из клуба. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

32-летний испанец верит в проект и успех каталонского клуба, поэтому смена команды не будет входить в планы футболиста.

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"Сине-гранатовым" придется избавиться от игрока, если они не смогут зарегистрировать его контракт до конца трансферного окна.

В минувшем сезоне Алонсо провел за Барселону 37 матчей во всех турнирах, забив три гола и не отдав ни одной результативной передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркос Алонсо

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