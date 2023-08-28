Два игрока атаки Милана вскоре покинут команду ради других клубов Серии А

"Россонери" близки к тому, чтобы немного разгрузить зарплатную ведомость.

Два представителя атакующей линии Милана близки к тому, чтобы покинуть Сан-Сиро.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Алексис Салемакерс согласился на переход в Болонью - вингер сборной Бельгии отправится в команду Тьяго Мотты на правах годичной аренды. При этом у "красно-синих" будет право выкупа контракта футболиста.

Также существует интерес к Дивоку Ориги. Торино раздумывает над тем, чтобы пригласить к себе экс-форварда Ливерпуля, который не оправдал ожидания в свой первый сезон в новой команде.

Сам Милан с радостью расстанется с игроками, которые не считаются фаворитами у главного тренера Стефано Пиоли, особенно после прихода целого ряда новых футболистов.

Напомним, что Милан на своем поле разгромил Торино в рамках второго тура итальянской Серии А. Теперь "россонери" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.

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