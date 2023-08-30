iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Холанд назвал свои любимые игры для расслабления

Норвежец любит проводить время в двух симуляторах.
Вчера, 23:18
Эрлинг Холанд / Instagram
Эрлинг Холанд / Instagram

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал, в какие игры он любит играть в свободное время для релаксации.

"Да, я занимаюсь и простыми вещами, чтобы расслабиться. Играю в FIFA и немного играю в Minecraft со своими друзьями. На самом деле мне это нравится – знаете, сидеть в наушниках с микрофоном".

Читай также: Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов

"Друзья сидят в Норвегии, а я сижу в Англии, и мы просто болтаем ни о чем", – заявил Холанд в интервью на подкасте ImPaulsive.

Напомним, норвежец является лицом обложки новой серии футбольного симулятора от EA Sports FC24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Статьи по теме

ПСВ, Антверпен и Копенгаген - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 ПСВ, Антверпен и Копенгаген - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Челси подпишет воспитанника Манчестер Сити Челси подпишет воспитанника Манчестер Сити
Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Брентфорд Ярмолюка сыграет с Арсеналом Зинченко: Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Лиги Брентфорд Ярмолюка сыграет с Арсеналом Зинченко: Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Лиги
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол00:44
Брентфорд Ярмолюка сыграет с Арсеналом Зинченко: Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Лиги
Киберспорт00:24
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Лига Чемпионов00:12
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Лига Чемпионов00:07
ПСВ, Антверпен и Копенгаген - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Лига Чемпионов00:05
Лига чемпионов: ПСВ разгромил Рейнджерс, Антверпен одолел АЕК
Вчера, 23:58
Футбол23:58
Эвертон с Миколенко вышел в следующий раунд Кубка Лиги
Европа23:53
Челси без Мудрика с трудом обыграл Уимблдон
Футбол23:34
Ливерпуль определился с будущим Салаха
Киберспорт23:30
ESL Pro League Season 18: Vitality и NiP стартовали с побед над ORKS и Astralis
Европа23:18
Холанд назвал свои любимые игры для расслабления
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK