Холанд назвал свои любимые игры для расслабления

Норвежец любит проводить время в двух симуляторах.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал, в какие игры он любит играть в свободное время для релаксации.

"Да, я занимаюсь и простыми вещами, чтобы расслабиться. Играю в FIFA и немного играю в Minecraft со своими друзьями. На самом деле мне это нравится – знаете, сидеть в наушниках с микрофоном".

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"Друзья сидят в Норвегии, а я сижу в Англии, и мы просто болтаем ни о чем", – заявил Холанд в интервью на подкасте ImPaulsive.

Напомним, норвежец является лицом обложки новой серии футбольного симулятора от EA Sports FC24.

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