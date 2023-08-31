Боруссия Дортмунд подпишет лучшего бомбардира Бундеслиги

Форвард Вердера Никлас Фюллькруг продолжит карьеру в Боруссии Дортмунд. Об этом сообщает издание Sport1.de.

Клубы уже согласовали трансфер 30-летнего немца. Сумма перехода составит 13 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

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Личные детали соглашения пока разглашаются, однако СМИ известно, что игрок подпишет договор на три года.

Напомним, по итогам прошлого сезона Фюллькруг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 18 голов.

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