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Холанд стал лучшим футболистом года по версии УЕФА

Норвежец получил престижную награду.
Сегодня, 20:19
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд признан лучшим игроком года по версии УЕФА.

Футболист сборной Норвегии обошел в голосовании своего одноклубника Кевина Де Брюйне и нападающего Интер Майами Лионеля Месси.

Напомним, в рамках сезона-2022/23 игрок и его клуб оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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