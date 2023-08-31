Президент ПСЖ высказался о ситуации вокруг Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем в команде форварда Килиана Мбаппе.

"У нас еще больше 24 часов до закрытия трансферного окна. Килиан - игрок ПСЖ. У нас с ним состоялись очень хорошие беседы, он потрясающий футболист, человек и профессионал. Мы общались и с другими членами его семьи".

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"Продление контракта? Не хочу говорить об этом", – сказал Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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