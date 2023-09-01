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МЮ согласовал переход хавбека Фиорентины

Софьян Амрабат на пути в Манчестер.
Сегодня, 16:30
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Фиорентина согласовали переход Софьяна Амрабата, пишет Фабрицио Романо.

27-летний хавбек в данный момент отправляется в Англию на медосмотр. После этого сделка будет официально закрыта.

Инсайдер утверждает, что сейчас речь идет о годовой аренде, за которую манкунианцы заплатят 10 млн евро.

Также соглашение будет включать и необязательную опцию выкупа за 20 + 5 млн евро.

За онлайн трансляцией дедлайна летнего трансферного окна вы можете следить на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Софьян Амрабат

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