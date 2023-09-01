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Тоттенхэм пытается подписать хавбека Челси

Лондонцам нужен Галлахер.
Сегодня, 18:50
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Полузащитник Челси Конор Галлахер может перейти в Тоттенхэм. Об этом сообщает издание Evening Standard.

"Шпоры" готовы в последний день трансферного окна сделать предложение о трансфере 23-летнего футболиста сборной Англии.

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Лондонцы предложили за игрока "синих" 40 миллионов евро, однако Челси считает данную сумму неудовлетворительной. Клуб хочет на 10 млн больше.

В текущем сезоне на счету хавбека три матча, в которых он не отличился результативными действиями.

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