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Боруссия - Хайденхайм 2:2: обзор матча и результат игры 01.09.2023

"Шмели" сенсационно упустили победу.
Вчера, 23:30
Боруссия - Хайденхайм / Getty Images
Боруссия - Хайденхайм / Getty Images

В пятницу, 1 сентября, в рамках третьего тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Хайденхайм. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме "шмели" без особых проблем вколотили в ворота новичка чемпионата два гола. Забитыми мячами отличились Юлиан Брандт и Эмре Джан.

Во второй половине встречи случилось почти невозможное. Скромная команда гостей ошарашила соперника дважды за 45 минут.

Сначала Хайденхайм отличился с игры, а уже под занавес матча был успешно реализован 11-метровый удар, принесший команде ничью.

Статистика матча третьего тура Бундеслиги Боруссия - Хайденхайм

Боруссия - Хайденхайм 2:2
Голы: Брандт, 7, Джан, 15 пенальти - Динкчи, 61, Кляйндинст, 82 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.68 - 2.65
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 19 - 14
Удары в створ: 9 - 7
Фолы: 8 - 21
Атаки: 107 - 64

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд хайденхайм

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