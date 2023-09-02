Боруссия М - Бавария 1:2: обзор матча и результат игры 02.09.2023

В субботу, 2 сентября, мюнхенская Баварии встречалась на выезде с менхенгладбахской Боруссией в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Томаса Тухеля, уступая по ходу противостояния, смогли вырвать волевую победу в конце поединка.

Хозяева поля отрыли счет в матче по истечении получаса игры благодаря результативному удару Ко Итакуры. Тем не менее во второй половине встречи мюнхенцы отыгрались усилиями Лероя Сане, а на 87-й минуте Матис Тель забил победный для гостей гол. В обоих случаях игрокам "ротен" ассистировал Йозуа Киммих.

После этого матча Бавария с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Боруссия М, имея в своем активе один балл, идет на 15-й позиции.

Статистика матча Боруссия М - Бавария 3-го тура чемпионата Германии

Боруссия М - Бавария 1:2

Голы: Итакура, 30 - Сане, 58, Тель, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 2.21

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 8 - 25

Удары в створ: 3 - 9

Угловые: 1 - 15

Фолы: 5 - 20

Боруссия М: Николас - Скалли (Эльведи, 83), Фридрих, Итакура, Вебер (Ульрих, 74) - Нгуму (Янчке, 74), Райц, Вайгль, Нойхаус, Плеа (Онора, 83) - Чванчара (Пефок, 59).

Бавария: Ульрайх - Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким, Дэвис - Киммих, Горецка (Тель, 81) - Сане, Мюллер (Шупо-Мотинг, 69), Коман (Гнабри, 69) - Кейн.

Предупреждения: Мазрауи, Коман.

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