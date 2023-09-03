Аль-Иттифак объявил о подписании хавбека ПСЖ

Вейналдум уехал на заработки в Саудовскую Аравию.

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум стал игроком Аль-Иттихада. Об этом стороны объявили в соцсетях.

Команда Стивена Джеррарда за 8 млн евро оформила переход 32-летнего Нидерландца. Контракт с игроком рассчитан на три года.

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Напомним, прошлый сезон Вейналдум провел в аренде в Роме, забив за клуб два гола в 14 матчах Серии А.

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