Аль-Иттифак объявил о подписании хавбека ПСЖ
Вейналдум уехал на заработки в Саудовскую Аравию.
Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум стал игроком Аль-Иттихада. Об этом стороны объявили в соцсетях.
Команда Стивена Джеррарда за 8 млн евро оформила переход 32-летнего Нидерландца. Контракт с игроком рассчитан на три года.
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Напомним, прошлый сезон Вейналдум провел в аренде в Роме, забив за клуб два гола в 14 матчах Серии А.
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