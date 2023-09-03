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Рамос вернется в родной клуб спустя 18 лет

Севилья готова предложить краткосрочный контракт.
Вчера, 22:41
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос вернется в Севилью, пишет Фабрицио Романо.

37-летний испанец находится в статусе свободного агента в данный момент, но им интересуются саудовские и турецкие клубы.

Сам же Серхио с самого начала хотел вернуться в Севилью, однако в начале трансферного окна клуб не рассматривал опцию возвращения Рамоса.

Романо утверждает, что Севилья и Рамос уже имеют устное согласие, а потому контракт будет подписан в скором времени.

Напомним, что Серхио Рамос - воспитанник Севильи, он провел девять лет в системе клуба, а затем перешел в Реал за 27 млн евро.

Ранее также сообщалось об интересе Милана к форварду сборной Канады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

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