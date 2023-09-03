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Милан нацелился на форварда сборной Канады

Этим летом у "россонери" не хватило денег на Дэвида.
Сегодня, 19:41
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Милан намерен подписать Джонатана Дэвида следующим летом, пишет Calciomercato.

"Россонери" следят за канадцем уже в течение двух сезонов и даже пытались его подписать в июне.

Но Лилль потребовал 60 млн евро, что вынудило итальянский клуб изменить свои планы. Теперь они планируют его трансфер следующим летом.

Дело в том, что контракт Дэвида с французским клубом истекает в 2025 году, а потому, если он не переподпишет контракт, шансы Милана его купить серьезно возрастут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Джонатан Дэвид

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