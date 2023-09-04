Энрике - о словах Неймара про ПСЖ: Это личный опыт

Испанец решил не ввязываться в данный конфликт.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о словах нападающего Неймара касаемо периода выступлений в Париже.

"Это личный опыт, я не хочу участвовать в таких обсуждениях".

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"Могу рассказать о своем опыте. Я абсолютно доволен. Чувствую, что руковожу уникальной командой, в клубе, который доверяет мне на сто процентов", – сказал испанец в интервью L’Équipe.

Напомним, этим летом бразилец покинул стан парижан, переехав в Саудовскую Аравию.

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