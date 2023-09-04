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Барселона считает, что судьи симпатизируют Реалу

Клуб даже привел список ошибок арбитров в первых четырех турах.
Сегодня, 16:51
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Барселона убеждена, что на старте сезона судьи работают на Реал против каталонского клуба, пишет AS.

"Сине-гранатовые" провели анализ судейской работы на стартовых матчах Ла Лиги и обнаружили четыре судейские ошибки.

Четыре раза судьи принимали решение в пользу Реала и при этом трижды подсуживали противникам Барселоны.

Полный список ошибок, установленных Барселоной:

  • 1-й тур: пенальти в пользу Атлетика, который судья Хесус Хиль Мансано не назначил в ворота Реала после эпизода с участием Эдера Милитао; пенальти в пользу Барселоны, который судья Сесар Сото Градо не назначил в ворота Хетафе в эпизоде с участием Гави.
  • 2-й тур: рука Джуда Беллингема при счете 1:1 в матче Реала с Альмерией (судья – Хосе Мария Санчес Мартинес); два неназначенных пенальти в пользу Барселоны (один – на Ламине Ямале, второй – на Роберте Левандовски) в матче с Кадисом (судья – Алехандро Муньис Руис);
  • 3-й тур: отмененный гол Сельты в ворота Реала из-за фола на Кепе Аррисабалаге (судья – Исидро Диас де Мера); офсайд в моменте с голом Александра Серлота в игре Вильярреал - Барселона (судья – Алехандро Эрнандес Эрнандес);
  • 4-й тур: гол Хоселу Хетафе после офсайда (судья – Марио Мелеро Лопес).

Также каталонцы отметили, что во всех этих моментах вмешивался ВАР, который в итоге одобрял принятые судьями решения.

Из-за ситуации с Луисом Рубиалесом клуб не может подать жалобу в RFEF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

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