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Хави продлит контракт с Барселоной до 2026 года

Все в клубе счастливы работать с испанским специалистом.
Сегодня, 19:28
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави и Барселона намерены продлить сотрудничество, пишет Diario Sport.

Руководство очень довольно испанцем, а потому готовится предложить ему новый улучшенный контракт.

Хави уже подписал новое соглашение, которое рассчитано до 2026 года, но официальное объявление состоится на следующей неделе.

Дело в том, что сделку должен закрыть спортивный директор Деку, а он уехал в отпуск после закрытия трансферного окна.

Однако это не станет проблемой, поскольку все в клубе разделяют мнение, что Хави должен остаться у руля каталонцев.

Ранее также сообщалось, что Барселона убеждена в том, что судьи симпатизируют Реалу.

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