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Зинченко показал, как будет выглядеть форма его команды по Counter-Strike

Киберспортивная организация украинского футболиста уже получила свое название и слоган, а теперь еще и игровую футболку.
Сегодня, 12:03
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В конце августа игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с бывшим тренером украинской команды Natus Vincere по CS:GO Михаилом 'kane' Благиным.

Они вместе решили создать команду по Counter-Strike, которая будет представлять Украину на киберспортивной арене.

Так как ни один уважающий себя коллектив не может обойтись без специальной игровой формы, команда футболиста представила дизайн своей футболки.

Напомним, что недавно Александр Зинченко дал большое интервью HLTV, в котором рассказал много подробностей о создании собственной команды по Counter-Strike.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Арсенал Лондон Александр Зинченко

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