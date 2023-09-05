Вильярреал объявил об оставке тренера спустя четыре тура

Кике Сетьен лишился должности главного тренера Вильярреала.

Со старта сезона-2023/24 прошло всего четыре матча, и это первая отставка в топ-5 чемпионатах Европы.

"Желтая субмарина" проиграла три матча из четырех и находится на 15-м месте в турнирной таблице. При этом, в прошлом сезоне Сетьен вывел команду в Лигу Европы, остановившись всего в семи очкам от зоны ЛЧ.

Клуб официально поблагодарил 64-летнего специалиста за работу в прошлом сезоне и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Ранее, напомним, МЮ представил своего последнего новичка.

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