Экс-голкипер Севильи признался, что мог этим летом перейти в Реал
Буну поделился деталями переговоров.
Голкипер Аль-Хиляля Яссин Буну признался, что летом мог оказаться в мадридском Реале.
"Да, у меня было предложение от клуба, я был приоритетной целью".
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"Но Кубок Африки осложнил ситуацию, поэтому сделка сорвалась", — сказал Буну в интервью El Pelotazo.
Напомним, 32-летний марокканец этим летом перешел в Аль-Хиляль за 19 миллионов евро, подписав 3-летний контракт.
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