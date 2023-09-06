Экс-голкипер Севильи признался, что мог этим летом перейти в Реал

Голкипер Аль-Хиляля Яссин Буну признался, что летом мог оказаться в мадридском Реале.

"Да, у меня было предложение от клуба, я был приоритетной целью".

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"Но Кубок Африки осложнил ситуацию, поэтому сделка сорвалась", — сказал Буну в интервью El Pelotazo.

Напомним, 32-летний марокканец этим летом перешел в Аль-Хиляль за 19 миллионов евро, подписав 3-летний контракт.

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