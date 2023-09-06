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Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с основным защитником

"Красные дьяволы" хотят сохранить Ван-Биссаку.
Сегодня, 13:54
Аарон Ван-Биссака / Getty Images
Аарон Ван-Биссака / Getty Images

Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с крайним защитником Аароном Ван-Биссакой. Об этом сообщает издание MailOnline.

Новое соглашение с 25-летним англичанином будет предусматривать увеличение зарплаты. Сейчас игрок получает около 100 тысяч фунтов в неделю.

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Действующее соглашение фулбека с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2024-го года.

В текущем сезоне на счету Ван-Биссаки один ассист в четырех матчах АПЛ.

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