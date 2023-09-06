Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с основным защитником
"Красные дьяволы" хотят сохранить Ван-Биссаку.
Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с крайним защитником Аароном Ван-Биссакой. Об этом сообщает издание MailOnline.
Новое соглашение с 25-летним англичанином будет предусматривать увеличение зарплаты. Сейчас игрок получает около 100 тысяч фунтов в неделю.
Читай также: Манчестер Юнайтед провел презентацию Амрабата
Действующее соглашение фулбека с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2024-го года.
В текущем сезоне на счету Ван-Биссаки один ассист в четырех матчах АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!