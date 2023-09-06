Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию

Голкипер Реала Кепа объяснил, почему отказался от перехода в Баварию этим летом.

"Все случилось очень быстро. Это правда, что Почеттино хотел, чтобы я остался в Челси, он сказал мне, что я буду играть, что он доверяет мне, но я подумал, что перемены пойдут мне на пользу. Я хотел перемен.

Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к тому, чтобы поехать в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, возникла и такая возможность".

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"В конце концов, Реал есть Реал. Когда тебя зовет Реал", долго думать не приходится", – сказал Аррисабалага в интервью Marca.

Напомним, мадридский клуб арендовал 28-летнего испанца у Челси на сезон.

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