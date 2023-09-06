iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию

Испанец не мог отказать мадридцам.
Сегодня, 14:52
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер Реала Кепа объяснил, почему отказался от перехода в Баварию этим летом.

"Все случилось очень быстро. Это правда, что Почеттино хотел, чтобы я остался в Челси, он сказал мне, что я буду играть, что он доверяет мне, но я подумал, что перемены пойдут мне на пользу. Я хотел перемен.

Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к тому, чтобы поехать в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, возникла и такая возможность".

Читай также: В Реале оценили работу Кепы на первых тренировках

"В конце концов, Реал есть Реал. Когда тебя зовет Реал", долго думать не приходится", – сказал Аррисабалага в интервью Marca.

Напомним, мадридский клуб арендовал 28-летнего испанца у Челси на сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

"Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным "Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным
Экс-голкипер Севильи признался, что мог этим летом перейти в Реал Экс-голкипер Севильи признался, что мог этим летом перейти в Реал
Барселона считает, что судьи симпатизируют Реалу Барселона считает, что судьи симпатизируют Реалу
Хэмилтон: Мы уже считаем дни до старта следующего сезона Хэмилтон: Мы уже считаем дни до старта следующего сезона
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 116:30
Хэмилтон: Мы уже считаем дни до старта следующего сезона
Европа16:30
ТОП-10 самых дорогих. Нападающие: нашествие саудовцев и трансферы на перспективу
Европа16:05
"Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным
Европа15:32
Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу скандала с Антони
Киберспорт15:15
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа14:52
Кепа рассказал, почему выбрал Реал, а не Баварию
Лига Чемпионов14:34
Ворскла в сумасшедшей игре стартовала с победы в отборе женской Лиги чемпионов
Европа14:20
Возлюбленная Роналду засветила бюст, похваставшись драгоценностями
Европа14:19
Президент ПСЖ: Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек
Европа13:54
Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с основным защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK