В Реале оценили работу Кепы на первых тренировках

Похоже, Лунину стоит беспокоиться за свое место в старте.

В Реале в восторге от работы на тренировках голкипера Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает издание Marca.

Тренерский штаб высоко оценил технические и вратарские навыки 28-летнего испанца. Его хотят увидеть в действии в ближайшем матче.

Читай также: Лунин поставил личный рекорд по сейвам за Реал

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти собирается выпустить Кепу в стартовом составе в игре с Сельтой, 25 августа.

Напомним, в первых двух турах Ла Лиги основным голкипером был украинец Андрей Лунин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!