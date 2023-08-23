В Реале оценили работу Кепы на первых тренировках
Похоже, Лунину стоит беспокоиться за свое место в старте.
В Реале в восторге от работы на тренировках голкипера Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает издание Marca.
Тренерский штаб высоко оценил технические и вратарские навыки 28-летнего испанца. Его хотят увидеть в действии в ближайшем матче.
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Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти собирается выпустить Кепу в стартовом составе в игре с Сельтой, 25 августа.
Напомним, в первых двух турах Ла Лиги основным голкипером был украинец Андрей Лунин.
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