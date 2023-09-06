Экс-звезда Ливерпуля и Барселоны переходит в клуб из Катара

Хавбек Астон Виллы Филиппе Коутиньо решил продолжить карьеру в чемпионате Катара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

К трансферу бразильца близок Аль-Духайль. Катарский клуб арендует игрока на сезон с опцией выкупа.

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Сам Коутиньо согласился на переход в катарскую команду при этом, отказав Бешикташу и Бетису. Полузащитник не хочет оставаться в Европе.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего бразильца всего один гол в 20 матчах АПЛ.

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