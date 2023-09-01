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Астон Вилла арендовала защитника Барселоны

Клеман Ленгле второй сезон подряд проведет в английской Премьер-лиге.
Сегодня, 16:58
Клеман Ленгле / avfc.co.uk
Клеман Ленгле / avfc.co.uk

Защитник Барселоны Клеман Ленгле на временной основе присоединился к Астон Вилле.

Об это сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

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"Вилланы" подписали 28-летнего француза на правах годичной аренды без опции выкупа.

Напомним, что прошлый сезон Ленгле провел в аренде в Тоттенхэме. В составе лондонской команды защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что молодой талант Барселоны перешел в английский Брайтон.

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