Астон Вилла арендовала защитника Барселоны
Клеман Ленгле второй сезон подряд проведет в английской Премьер-лиге.
Защитник Барселоны Клеман Ленгле на временной основе присоединился к Астон Вилле.
Об это сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.
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"Вилланы" подписали 28-летнего француза на правах годичной аренды без опции выкупа.
Clément Lenglet. Villan. 🇫🇷 pic.twitter.com/JOmV6E2Ofs— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2023
Напомним, что прошлый сезон Ленгле провел в аренде в Тоттенхэме. В составе лондонской команды защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что молодой талант Барселоны перешел в английский Брайтон.
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