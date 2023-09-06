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Гюндоган рассказал, почему решил покинуть Манчестер Сити

Немцу поздно предложили контракт.
Сегодня, 19:53
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган рассказал, почему решил покинуть Манчестер Сити.

"Скажу честно. Многие до сих пор этого не знают – речь шла не о том, на год или на два. Дело было не в сроке контракта. Сити ждал довольно долго, прежде чем начать активные переговоры. Если бы это произошло чуть раньше, исходная позиция была бы другой. Так что, в конце концов, это было идеальное завершение – лучшего времени и быть не могло. Играть за Барселону было моей детской мечтой, к тому же".

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"Предложение от Ман Сити? Не хочу вдаваться в подробности, но это произошло довольно поздно. В четвертьфинале или полуфинале Лиги чемпионов вам, как футболисту, хочется сконцентрироваться на игре. Я не знал, что будет дальше, ничего не мог спланировать. Пеп всегда меня ценил, но со стороны клуба долгое время ничего не предпринималось. До мая у меня было мало причин для ухода. Требл, конечно, был завершающим аккордом. Но невозможно было ничего спланировать", – сказал немец в интервью Bild.

Напомним, этим летом Гюндоган перешел в стан каталонцев на правах свободного агента. Игрок подписал контракт на два года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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