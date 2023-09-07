Бавария вернется за хавбеком Фулхэма зимой

Палинья все же попадет в Мюнхен.

Бавария намерена все же окончить трансфер Жоау Палиньи, пишет Caught Offside.

Напомним, что в летнее трансферное окно трансфер португальца сорвался в последний момент.

Однако мюнхенцы намерены попробовать купить Палинью еще раз уже зимой. Тем более, что хавбек уже заявил о своем желании присоединиться к Баварии.

"После продажи Райана Гравенберха в Ливерпуль и Бенжамена Павара в миланский Интер у Баварии есть в наличии 70 миллионов евро для осуществления этой сделки", – написал Кристиан Фальк в своей колонке.

Ранее также стало известно, что Ювентус намерен продлить одного из своих лидеров.

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