В Реале оптимистично настроены относительно сроков восстановления Винисиуса

Бразилец может вернуться куда раньше, чем изначально ожидалось.

Винисиус Жуниор в среду, 6 сентября, прошел медицинское обследование, чтобы проверить прогресс восстановления от травмы, сообщает The Athletic.

Результаты были хорошими, и в Реале есть оптимизм по поводу того, что он сможет сократить первоначально прогнозируемый срок возвращения (около шести недель по данным клуба и около четырех недель по данным окружения игрока).

Хотя конкретная дата возвращения не установлена, его участие в мадридском дерби против Атлетико 24 сентября на не является наиболее вероятным вариантом.

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Напомним, что Винисиус Жуниор получил травму правой двуглавой мышцы бедра в матче Ла Лиги против Сельты 25 августа.

Вингер был заменен в первом тайме и после медицинского обследования стало известно, что он не сможет сыграть за сборную Бразилии в ближайших матчах международной паузы.

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