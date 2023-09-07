iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Реале оптимистично настроены относительно сроков восстановления Винисиуса

Бразилец может вернуться куда раньше, чем изначально ожидалось.
Сегодня, 17:58
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор в среду, 6 сентября, прошел медицинское обследование, чтобы проверить прогресс восстановления от травмы, сообщает The Athletic.

Результаты были хорошими, и в Реале есть оптимизм по поводу того, что он сможет сократить первоначально прогнозируемый срок возвращения (около шести недель по данным клуба и около четырех недель по данным окружения игрока).

Хотя конкретная дата возвращения не установлена, его участие в мадридском дерби против Атлетико 24 сентября на не является наиболее вероятным вариантом.

Читай также: Вильярреал хотел бы назначить легенду Реала главным тренером

Напомним, что Винисиус Жуниор получил травму правой двуглавой мышцы бедра в матче Ла Лиги против Сельты 25 августа.

Вингер был заменен в первом тайме и после медицинского обследования стало известно, что он не сможет сыграть за сборную Бразилии в ближайших матчах международной паузы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Реал обеспокоен ситуацией вокруг бразильского вундеркинда Реал обеспокоен ситуацией вокруг бразильского вундеркинда
"Я никогда не видел такого": Защитник Реала высказался об адаптации Беллингема "Я никогда не видел такого": Защитник Реала высказался об адаптации Беллингема
Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом Защитник Реала признался, что ждал перехода Мбаппе этим летом
"Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным "Конкуренция полезна": Кепа рассказал о взаимоотношениях с Луниным
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
Другие страны18:27
Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие
Европа18:20
Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ
Европа17:58
В Реале оптимистично настроены относительно сроков восстановления Винисиуса
Европа17:50
Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат
Сборные17:34
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Латвия и Литва поборются за пятое место, Италия и Словения - за седьмое
Европа17:28
Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию
ММА17:21
Тайсон назвал лучшего бойца в истории MMA
Киберспорт17:04
ESL Pro League Season 18: Monte прошли аутсайдеров турнира
Киберспорт17:03
Monte победили аутсайдера турнира на ESL Pro League Season 18
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK