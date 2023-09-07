Вильярреал хотел бы назначить легенду Реала главным тренером
Но Рауль ждет свой шанс возглавить "сливочных".
Вильярреал хочет видеть Рауля по должности главного тренера, утверждает Marca.
Напомним, ранее клуб неудачно начал новый сезон и уволил Кике Сетьена уже после четвертого тура.
"Желтая субмарина" активно ищет нового наставника, руководство клуба хотело бы пригласить Рауля.
Легенда мадридского Реала сейчас возглавляет Кастилью и не хочет переходить в Вильярреал.
Если клубу не удастся переубедить испанца, они могут предложить работу Хулену Лопетеги или Пачете.
Ранее также сообщалось, что Реал внимательно следит за своим дорогостоящим вундеркиндом.
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