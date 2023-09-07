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Вильярреал хотел бы назначить легенду Реала главным тренером

Но Рауль ждет свой шанс возглавить "сливочных".
Сегодня, 14:49
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images

Вильярреал хочет видеть Рауля по должности главного тренера, утверждает Marca.

Напомним, ранее клуб неудачно начал новый сезон и уволил Кике Сетьена уже после четвертого тура.

"Желтая субмарина" активно ищет нового наставника, руководство клуба хотело бы пригласить Рауля.

Легенда мадридского Реала сейчас возглавляет Кастилью и не хочет переходить в Вильярреал.

Если клубу не удастся переубедить испанца, они могут предложить работу Хулену Лопетеги или Пачете.

Ранее также сообщалось, что Реал внимательно следит за своим дорогостоящим вундеркиндом.

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