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Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Барселоны

Араухо совсем скоро поможет своей команде.
Сегодня, 20:22
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо близок к возвращению в состав. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Медштаб каталонцев не торопится с тем, чтобы вернуть уругвайца в состав, стараясь исключить любые риски. Предположительно, игрок вернется в строй не ранее 23 сентября, когда состоится матч с Сельтой.

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Напомним, главный игрок обороны "сине-гранатовых" получил травму бедра 17 августа и с тех пор на поле не выходил.

В текущем сезоне на счету Араухо всего один матч в рамках Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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