Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Барселоны
Араухо совсем скоро поможет своей команде.
Защитник Барселоны Рональд Араухо близок к возвращению в состав. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Медштаб каталонцев не торопится с тем, чтобы вернуть уругвайца в состав, стараясь исключить любые риски. Предположительно, игрок вернется в строй не ранее 23 сентября, когда состоится матч с Сельтой.
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Напомним, главный игрок обороны "сине-гранатовых" получил травму бедра 17 августа и с тех пор на поле не выходил.
В текущем сезоне на счету Араухо всего один матч в рамках Ла Лиги.
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