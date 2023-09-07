Андерлехт объявил о трансфере Азара
Андерлехт на своем официальном сайте объявил о переходе Торгана Азара.
За трансфер 30-летнего вингера бельгийский клуб заплатил дортмундской Боруссии 4 миллиона евро. С самим игроком был заключен 3-летний контракт.
Deadline day delight. 🟣⚪️— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 7, 2023
"Шмели" приобрели Торгана у менхенгладбахской Боруссии летом 2019 года, отдав за него 25,5 миллиона. Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел на правах аренды в ПСВ.
Всего на счету младшего брата Эдена Азара 123 матча в составе "желто-черных", в которых он отметился 18 голами и 21 результативной передачей.
Вместе с Боруссией Торган Азар по разу становился победителем кубка и Суперкубка Германии.
Напомним, что пока Торган Азар решил вернуться на родину, Эден Азар всерьез раздумывает над тем, чтобы завершить профессиональную карьеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!