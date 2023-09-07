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Андерлехт объявил о трансфере Азара

Не тот, о ком все могли бы подумать, но факт остается фактом - один из Азаров вернулся на родину.
Сегодня, 20:36
Торган Азар / ФК Андерлехт
Торган Азар / ФК Андерлехт

Андерлехт на своем официальном сайте объявил о переходе Торгана Азара.

За трансфер 30-летнего вингера бельгийский клуб заплатил дортмундской Боруссии 4 миллиона евро. С самим игроком был заключен 3-летний контракт.

"Шмели" приобрели Торгана у менхенгладбахской Боруссии летом 2019 года, отдав за него 25,5 миллиона. Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел на правах аренды в ПСВ.

Всего на счету младшего брата Эдена Азара 123 матча в составе "желто-черных", в которых он отметился 18 голами и 21 результативной передачей.

Вместе с Боруссией Торган Азар по разу становился победителем кубка и Суперкубка Германии.

Напомним, что пока Торган Азар решил вернуться на родину, Эден Азар всерьез раздумывает над тем, чтобы завершить профессиональную карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андерлехт Боруссия Дортмунд торган азар

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