iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи

Каталонцы нацелились на Кварацхелию.
Сегодня, 17:51
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Барселона готова усилиться вингером Наполи Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает издание El Nacional.

Каталонцы хотят подписать летом 2024 года игрока сборной Грузии. В клубе верят, что проблемы с финансами уже закончились, ввиду чего "сине-гранатовые" могут солидно раскошелиться.

Читай также: Барселоне удалось существенно сократить зарплатную вдеомость

В Барселоне верят, что полузащитник может стать лучшим игроком мира в будущем. Клуб также готов отдать за Хвичу около 100 млн евро, которые требуют неаполитанцы.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии один ассист в двух матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона наполи Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Президент Барселоны: Эра Хави будет одной из лучших в истории клуба Президент Барселоны: Эра Хави будет одной из лучших в истории клуба
По схеме Тер Штегена: Барселона хочет предложить звездному хавбеку новый контракт По схеме Тер Штегена: Барселона хочет предложить звездному хавбеку новый контракт
Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Барселоны Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Барселоны
Гюндоган рассказал, почему решил покинуть Манчестер Сити Гюндоган рассказал, почему решил покинуть Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202421:24
Назарина дебютировал за сборную Украины в матче с Англией
Футбол21:21
Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore
Европа21:18
Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты
Формула 121:04
Хорнер: Не вижу себя в другой команде - я предан Ред Булл
Европа20:51
Украина cмогла удержать ничью с Англией
Футбол20:31
Уокер стал вторым самым старым автором дебютного гола в истории сборной Англии
Евро-202420:30
Украина - Англия: видео голов матча квалификации ЧЕ-2024
Киберспорт20:27
ESL Pro League Season 18: Monte играют с Heroic
Лига Чемпионов20:13
Ворскла разгромила Осиек во втором раунде квалификации женской Лиги чемпионов
Европа19:51
Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK