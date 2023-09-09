Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи

Барселона готова усилиться вингером Наполи Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает издание El Nacional.

Каталонцы хотят подписать летом 2024 года игрока сборной Грузии. В клубе верят, что проблемы с финансами уже закончились, ввиду чего "сине-гранатовые" могут солидно раскошелиться.

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В Барселоне верят, что полузащитник может стать лучшим игроком мира в будущем. Клуб также готов отдать за Хвичу около 100 млн евро, которые требуют неаполитанцы.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии один ассист в двух матчах Серии А.

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