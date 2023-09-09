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Мэддисон - о фанатах сборной Украины: Сегодня была просто невероятная публика

Англичанин в восторге от болельщиков.
Вчера, 23:49
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Хавбек сборной Англии Джеймс Мэддисон дал интервью после матча против сборной Украины (1:1).

"Если честно, то сегодня была просто невероятная публика. Как они поддерживали домашнюю команду, очень громко, очень крутая атмосфера была.

Большое уважение Украине, потому что украинские болельщики сделали этот матч для нас более сложным. Я действительно шокирован, очень и очень классно сработали болельщики сегодня.

Сегодняшняя игра немного отличалась, тактика команды была совсем другой, не давали там создавать пространство. У нас было много владения, но нам было очень трудно создавать какие-то моменты, ломать структуру их защиты.

В первую очередь для меня было трудно найти свободное пространство для того, чтобы получать передачи, поэтому большое уважение их защитникам за то, что они сегодня сделали против нас. Но мы рады, что добыли этот один балл в турнирную таблицы".

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"Защитники сборной Украины классно сыграли, у нас было очень много мяча, им нужно было очень много бегать, очень много работать, но тактически они все сделали очень правильно. Я постоянно оглядывался, искал пространство вокруг себя, но его не было.

Мы знаем, насколько Зинченко может быть опасным перед воротами, он сегодня отрабатывал и в защите, и в атаке, забил свой гол. Я могу только похвалили их работу в защите.

Повторюсь еще раз, мы поделили сегодня очки с Украиной, и мы довольны этим.

Ужасно наблюдать за тем, что происходит в Украине, посылаем свою поддержку, наилучшие пожелания и любовь каждому украинцу", — сказал Мэддисон в интервью Суспільне.

Напомним, в следующем матче Украина сыграет с Италией. Игра состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в Милане.

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