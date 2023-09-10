Райс рассказал, что стал жертвой шутки Артеты в свой первый день в Арсенале

Испанский специалист решил с самого начала задать тон рабочим отношениям с игроком.

Деклан Райс стал одним из самых дорогих трансферов прошедшего лета - за его переход лондонский Арсенал заплатил Вест Хэму 116,6 миллиона евро.

И пока он адаптируется к новой команде, 24-летний англичанин стал жертвой шутки главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Райс рассказал, что произошло с ним в его первый день в расположении новой команды.

"Я слегка нервничал. В первый день, когда я был там, в воскресенье, ребят не было", - цитирует игрока Football London.

"Когда я вышел из физиотерапевтического кабинета, Артета, который любит такие мелкие вещи, налепил на меня стикер, на котором было написано "Привет, я новенький".

Напомним, что Деклан Райс после матча сборных Англии и Украины поделился несколькими словами, которые не могут не порадовать украинских фанатов.

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