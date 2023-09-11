Барселона летом пыталась подписать защитника Атлетико

Уже второй раз каталонцы не смогли купить Молину.

Барселона летом пыталась подписать Науэлся Молину из мадридского Атлетико, утверждает Marca.

По информации издания, именно аргентинец был главной целью каталонцев на позцию фуллбека до того, как появилась опция с Канселу.

Барселона связалась с игроком и его клубом, сумела согласовать контракт с Молиной, а вот договориться с "матрасниками" не удалось.

Каталонцы, естественно, пытались провернуть сделку так, чтобы вписаться в фейр-плей, однако Атлетико хотел получить 90 млн евро, прописанные в качестве отступных.

Любопытно, что Барселона второй раз упускает Молину. Они хотели купить его еще прошлым летом, но защитник перебрался из Удинезе в Атлетико.

Ранее, напомним, Луис Рубиалес заявил о желании подать в отставку.

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