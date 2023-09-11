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Барселона летом пыталась подписать защитника Атлетико

Уже второй раз каталонцы не смогли купить Молину.
Сегодня, 01:00
Науэль Молина / Getty Images
Науэль Молина / Getty Images

Барселона летом пыталась подписать Науэлся Молину из мадридского Атлетико, утверждает Marca.

По информации издания, именно аргентинец был главной целью каталонцев на позцию фуллбека до того, как появилась опция с Канселу.

Барселона связалась с игроком и его клубом, сумела согласовать контракт с Молиной, а вот договориться с "матрасниками" не удалось.

Каталонцы, естественно, пытались провернуть сделку так, чтобы вписаться в фейр-плей, однако Атлетико хотел получить 90 млн евро, прописанные в качестве отступных.

Любопытно, что Барселона второй раз упускает Молину. Они хотели купить его еще прошлым летом, но защитник перебрался из Удинезе в Атлетико.

Ранее, напомним, Луис Рубиалес заявил о желании подать в отставку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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