Игрок из Сегунды будет наказан за непристойное празднование гола
Мольехо был крайне эмоционален после забитого мяча.
Футболист Сарагосы Виктор Мольехо будет наказан за свое празднование гола в ворота Картахены.
В концовке встречи испанец отличился забитым мячом, после чего демонстративно взялся за пах. Позднее игрок извинился за свой поступок.
Ла Лига применит в отношении Мольехо дисциплинарные меры. Вероятно, игрок получит штраф, а также будет дисквалифицирован.
Напомним, права на 22-летнего полузащитника принадлежат Атлетико.
Ранее сообщалось, что FA продлила дисквалификацию игроку Ливерпуля.
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