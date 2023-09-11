iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок из Сегунды будет наказан за непристойное празднование гола

Мольехо был крайне эмоционален после забитого мяча.
Сегодня, 10:50
Виктор Мольехо / Getty Images
Виктор Мольехо / Getty Images

Футболист Сарагосы Виктор Мольехо будет наказан за свое празднование гола в ворота Картахены.

В концовке встречи испанец отличился забитым мячом, после чего демонстративно взялся за пах. Позднее игрок извинился за свой поступок.

Ла Лига применит в отношении Мольехо дисциплинарные меры. Вероятно, игрок получит штраф, а также будет дисквалифицирован.

Напомним, права на 22-летнего полузащитника принадлежат Атлетико.

Ранее сообщалось, что FA продлила дисквалификацию игроку Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сарагоса сегунда

Статьи по теме

Гол c пенальти на 120+9 минуте определил последнего участника Ла Лиги следующего сезона Гол c пенальти на 120+9 минуте определил последнего участника Ла Лиги следующего сезона
Барселоне интересен защитник Сарагосы Барселоне интересен защитник Сарагосы
Зозуля отметился голом в матче Сегунды Зозуля отметился голом в матче Сегунды
Фернандо Льоренте нашел себе новый клуб Фернандо Льоренте нашел себе новый клуб
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Евро-2024: Украина и Англия поделили очки, Северная Македония огорчила Италию
просмотров

Последние новости

Европа12:27
Антони выложил фрагмент переписки с одной из девушек, которые обвиняют его в насилии
Европа12:22
Охрана, отмена: ПСЖ хочет обменяться с Миланом голкиперами
Европа12:00
Реал рассматривает возможность подписания таланта Ман Сити
Гимнастика11:53
Семь наград и победа в медальном зачете: Украинские гимнасты феерили в Кубке мирового вызова
Футбол11:35
Италия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Другие11:19
Украина в первый день Игр непокоренных завоевала шесть медалей
Бокс10:59
Усик вернулся в Украину после боя с Дюбуа
Европа10:50
Игрок из Сегунды будет наказан за непристойное празднование гола
Футбол10:24
Бывший нападающий Боруссии Дортмунд продолжит карьеру в экзотичном чемпионате
Европа10:17
Гармаш дебютировал за Осиек мощным хайлайтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK