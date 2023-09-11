Игрок из Сегунды будет наказан за непристойное празднование гола

Мольехо был крайне эмоционален после забитого мяча.

Футболист Сарагосы Виктор Мольехо будет наказан за свое празднование гола в ворота Картахены.

В концовке встречи испанец отличился забитым мячом, после чего демонстративно взялся за пах. Позднее игрок извинился за свой поступок.

Ла Лига применит в отношении Мольехо дисциплинарные меры. Вероятно, игрок получит штраф, а также будет дисквалифицирован.

Напомним, права на 22-летнего полузащитника принадлежат Атлетико.

Ранее сообщалось, что FA продлила дисквалификацию игроку Ливерпуля.

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