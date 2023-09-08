FA продлила дисквалификацию игроку Ливерпуля

Ван Дей пропустит еще один матч.

Вирджил Ван Дейк пропустит следующий матч Ливепуля из-за дисквалификации.

Напомним, что в матче с Борнмутом защитник получил красную, а потом устроил ссору с арбитром.

Футбольной ассоциация Англии (FA) признала, что защитник действительно повел себя непозволительно по отношению к судье и продлила его дисквалификацию еще на один матч.

Кроме того Вирджил был оштрафован на 100 тысяч фунтов. К счастью для игрока, он отделался небольшим наказанием.

"Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления", – сообщили в FA.

Ранее также стало известно, что два игрока сборной Италии пропустят матч против Украины.

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