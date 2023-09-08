Сборная Италии потеряла двоих футболистов перед матчем с Украиной

Сразу два футболиста сборной Италии выбыли во время международной паузы.

Речь идет о вингере Ювентуса Федерико Кьезе и хавбеке Ромы Лоренцо Пеллегрини. Оба игрока получили мышечные повреждения и покинули расположение сборной.

Пока неизвестно, будет ли Спаллетти кого-то вызывать, у Италии в ближайшие дни два матча квалификации Евро-2024.

9 сентября "скуадра адзурра" сыграет с Северной Македонией, а 12-го - с Украиной. И Кьеза, и Пеллегрини пропустят оба матча.

С полными заявками сборных Украины и Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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