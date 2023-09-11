Ювентус намерен продлить контакт с одним из ключевых игроков
Туринцы хотят сэкономить на зарплате Влаховича.
Ювентус планирует продлить контракт с форвардом Душаном Влаховичем. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
В октябре планируется начать переговоры с агентом игрока сборной Сербии о продлении контракта с футболистом до лета 2027 года.
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Данное продление контракта позволит увеличить срок амортизации и распределить часть его зарплаты на более длительный срок, снизив тем самым расходы.
Нынешний договор Влаховича с туринцами рассчитан до июля 2026 года.
В нынешнем сезоне на счету нападающего два гола и один ассист в трех матчах Серии А.
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