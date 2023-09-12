Бавария установила статую Герда Мюллера

Бавария установила памятник бывшему форварду своего клуба Герду Мюллеру.

Статуя лучшего голеадора в истории мюнхенцев была официально открыта сегодня возле стадиона Альянц Арена.

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Напомним, немецкий бомбардир скончался 14 августа 2021 года в возрасте 75 лет.

За свою профессиональную карьеру Мюллер забил 568 голов за 611 матчей за Баварию, при этом выиграв Золотой мяч-1970, а также Золотую бутсу в 1970 и 1972 годах.

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