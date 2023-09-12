iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария установила статую Герда Мюллера

Немецкий клуб уважил свою легенду.
Сегодня, 20:52
Статуя Герда Мюллера / fcbayern.com
Статуя Герда Мюллера / fcbayern.com

Бавария установила памятник бывшему форварду своего клуба Герду Мюллеру.

Статуя лучшего голеадора в истории мюнхенцев была официально открыта сегодня возле стадиона Альянц Арена.

Читай также: Реал нацелился на лидера Баварии

Напомним, немецкий бомбардир скончался 14 августа 2021 года в возрасте 75 лет.

За свою профессиональную карьеру Мюллер забил 568 голов за 611 матчей за Баварию, при этом выиграв Золотой мяч-1970, а также Золотую бутсу в 1970 и 1972 годах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Герд мюллер

Статьи по теме

Реал нацелился на лидера Баварии Реал нацелился на лидера Баварии
Уокер признался, что был в шаге от перехода в Баварию Уокер признался, что был в шаге от перехода в Баварию
Тухель поделился мнением о срыве двух переходов в последний день трансферного окна Тухель поделился мнением о срыве двух переходов в последний день трансферного окна
Бавария одержала волевую победу над Боруссией М Бавария одержала волевую победу над Боруссией М
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Бывший скаут Реала сомневается в возрасте одного из главных клубных талантов
Евро-202421:42
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа21:26
Украина U-21 стартовала с победы над Северной Ирландией U-21 в отборе ЧЕ-2025
Бокс21:21
Бокс: расписание боев
ММА21:11
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:52
Бавария установила статую Герда Мюллера
Евро-202420:50
Мудрик ушел в запас, Ярмоленко выйдет в старте: составы сборных на матч Италия - Украина
Теннис20:37
Кубок Дэвиса-2023: Франция, Сербия и Чили одержали дебютные победы
Теннис20:31
Бывшая первая ракетка мира получила длительную дисквалификацию за допинг
Украина20:30
Трансферы УПЛ: Александрия усилилась бразильским полузащитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK