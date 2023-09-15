Тренер Дженоа: У Малиновского возникли небольшие проблемы, но он вернулся к тренировкам

Вполне возможно, что украинец появится на поле в ближайшем матче, выйдя со скамейки запасных.

Руслан Малиновский, перейдя из Марселя в Дженоа, оба свои матча Серии А начинал с первых минут (1:0 против Лацио и 0:1 против Торино).

Однако следующий поединок 30-летний украинец рискует начать со скамейки запасных, а то и вовсе пропустить.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино.

"В начале недели у Малиновского возникла небольшая проблема. Потом он регулярно тренировался. Так что он может принести нам что-то другое и с самого начала, и по ходу матча", - цитирует тренера Pazzi Di Fanta.

Матч Дженоа - Наполи состоится в субботу, 16 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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