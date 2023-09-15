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Арсенал Зинченко заинтересован в услугах таланта Спортинга

"Канониры" нацелились на Усмана Диоманде.
Сегодня, 17:39
Усман Диоманде / Twitter
Усман Диоманде / Twitter

Лондонский Арсенал нацелился на усиление линии защиты. 

Как сообщает португальское издание Record, "канониры" рассматривают вариант приобретения 19-летнего Усмана Диоманде. Отмечается, что летом столичный клуб предлагал за Усмана 30 млн евро, но "львы" хотят более чем в два раза больше, а именно 80 млн.

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Коллектив Микеля Артеты еще раз попытается подписать Диоманде в январе следующего года.

Отметим, что в текущем сезоне ивуариец провел за Спортинг 4 матча и отдав 1 результативную передачу. 

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