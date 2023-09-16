Салах установил очередное достижение в АПЛ

Египтянин стал вторым игроком Ливерпуля с 200+ очками по системе гол + пас.

В рамках пятого тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде победил Вулверхэмптон.

Одним из главных героев матча стал Мохаммед Салах.

Египтянин оформил два ассиста на Коди Гакпо и Эндрю Робертсона соответственно, что стало для вингера 200 и 201 голевым действием за Ливерпуль в АПЛ.

Таким образом, футболист стал лишь вторым игроком в истории "красных", который набрал в английском элитном дивизионе 200+ очков по системе гол + пас. Первым был Стивен Джерард.

На счету Салаха 139 голов и 62 ассиста в АПЛ.

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