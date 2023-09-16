iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Салах установил очередное достижение в АПЛ

Египтянин стал вторым игроком Ливерпуля с 200+ очками по системе гол + пас.
Сегодня, 17:04
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде победил Вулверхэмптон. 

Одним из главных героев матча стал Мохаммед Салах. 

Египтянин оформил два ассиста на Коди Гакпо и Эндрю Робертсона соответственно, что стало для вингера 200 и 201 голевым действием за Ливерпуль в АПЛ.

Таким образом, футболист стал лишь вторым игроком в истории "красных", который набрал в английском элитном дивизионе 200+ очков по системе гол + пас. Первым был Стивен Джерард.

На счету Салаха 139 голов и 62 ассиста в АПЛ. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Стивен Джеррард Мохаммед Салах

Статьи по теме

Ливерпуль на выезде вырвал победу над Вулверхэмптоном Ливерпуль на выезде вырвал победу над Вулверхэмптоном
Игрок Ливерпуля рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в клубе Игрок Ливерпуля рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в клубе
Клопп гневно отреагировал на вопрос о возможной продаже Салаха Клопп гневно отреагировал на вопрос о возможной продаже Салаха
Валенсия разгромила Атлетико при помощи дубля конкурента Яремчука Валенсия разгромила Атлетико при помощи дубля конкурента Яремчука
Помочь журналистам

Видео

Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча
Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол19:19
Валенсия разгромила Атлетико при помощи дубля конкурента Яремчука
Европа18:58
Брайтон де Дзерби уверенно справился с Манчестер Юнайтед
Украина18:55
Шахтер в большинстве добыл минимальную победу над Оболонью
Европа18:39
Бывшего немецкого футболиста, владеющего сетью секс-шопов, подозревают в грабеже бывшей супруги
Европа18:27
Боруссия на выезде с трудом одолела Фрайбург
Европа17:59
Григорчук - о победе над Полесьем: Этот матч можно занести в актив обоим командам
Европа17:58
Дубль Влаховича принес Ювентусу победу над Лацио
Формула 117:49
Гран-при Сингапура: Сайнс завоевал поул, Ферстаппен и Перес провалили квалификацию
Киберспорт17:36
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа17:31
Защитник Баварии пожаловался на отсутствие игрового времени
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK