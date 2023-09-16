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Ювентус - Лацио 3:1 обзор и результат матча чемпионата Италии 16.09.2023

Туринцы на своем поле заработали важные три балла.
Сегодня, 17:58
Ювентус - Лацио / Getty Images
Ювентус - Лацио / Getty Images

В субботу, 16 сентября, в рамках четвертого тура Серии А Ювентус принимал Лацио. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Большую часть игры римский клуб владел мячом и казалось бы, что контролировал происходящее на поле, одной все оказалось с точностью наоборот.

В первом тайме Душан Влахович и Федерико Кьеза отличились голами, поставив "орлов" в неудобное положение, заставив идти всеми силами вперед и отыгрываться.

Лацио удалось отквитать один мяч, однако спустя пару минут туринцы вернули разницу в два мяча, после чего Ювентус довольно спокойно доигрывал матч, заработав три очка.

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Лацио

Ювентус - Лацио 3:1

Голы: Влахович, 10, 67, Кьеза, 26 - Альберто, 64

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 0.56
Владение мячом: 35% - 65%    
Удары: 13 - 14     
Удары в створ: 7 - 5

Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Маккенни (Веа, 72), Костич (Камбьязо, 59), Рабьо, Локателли, Миретти (Фаджоли, 59), Милик, Кин, Кьеза, Влахович.

Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 46), Педро, Гендузи, Луис Альберто, Катальди (Ровелла, 46), Камада, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Кастельянос, 69).

Предупреждения: Миретти (8), Бремер (16), Гатти (61), Камбьязо (77), Влахович(82), Пеллегрини (84).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус лацио Серия А

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