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Григорчук - о победе над Полесьем: Этот матч можно занести в актив обоим командам

Наставник Черноморца отметил, что и соперник продемонстрировал хорошую игру.
Сегодня, 17:59
Роман Григорчук / upl.ua
Роман Григорчук / upl.ua

Рулевой одесского Черноморца Роман Григорчук высказался о победе над Полесьем .

Украинский специалист не поскупился на комплименты сопернику, отметив, что и житомирский коллектив показал хорошую игру.

"По игре этот матч можно занести в актив обеим командам. На поле были 2 команды, которые демонстрировали приличный футбол. Все выглядело солидно. Очень жаль, что вот такой футбол, который был сегодня, был без болельщиков.

Гол Васильева - украшение матча. Это маленький футбольный шедевр. Я не видел, чтобы Васильев на тренировках ежедневно бил по 40 - 50 таких штрафных ударов. Конечно, мы знаем, что он обладает такими умениями. У него очень сильный поставленный удар. И вот сегодня и получился такой шедеврик", - сказал Григорчук

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Роман Григорчук

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