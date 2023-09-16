Интер - Милан 5:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А 16.09.2023

В субботу, 16 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии состоялся матч Интер - Милан.

"Нерадзурри" сумели шокировать своего оппонента, вколотив ему за 90 минут пять голов. "Россонери" ответили лишь одним забитым мячом.

Милан потерпел одно из крупнейших поражений в истории противостояний с Интером.

Видео голов и лучших моментов матча Интер - Милан:

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Милан

Интер - Милан 5:1

Голы: Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 пенальти, Фраттези, 90+2 - Леау, 57

Ожидаемые голы (xG): 2.29 - 0.86

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 7 - 2

Интер: Зоммер, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Карлос Аугусто, 64), Мхитарян, Чалханоглу(Аслани, 81), Барелла (Фраттези, 64), Тюрам (Арнаутович, 64), Мартинес.

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 77), Кьер, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик, Рейндерс (Йович, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 77).

Предупреждения: Тиав (24), Эрнандес (61), Чалханоглу (72).

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